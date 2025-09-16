Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Schwächephase
|
16.09.2025 13:52:39
Beiersdorf-Aktie unter Druck - Jefferies ändert Bewertung
Das Analysehaus Jefferies gab am Dienstag die bisherige Kaufempfehlung für Beiersdorf auf. Analyst David Hayes begründete dies vor allem mit der besonders wichtigen Marke Nivea, die mit ihrem Wachstum kämpfe. Dieses sei aber notwendig, um die Aktie auf Kurs zu halten. Historisch sei ersichtlich, dass Phasen der Neufokussierung und anziehender Investitionen die Marke nicht nachhaltig stärken können. Er geht auch davon aus, dass die Hoffnungen auf Innovationen im laufenden Halbjahr zu optimistisch sind.
Anfang August hatte die Kursschwäche nochmals zugenommen. Das Unternehmen schockte die Anleger mit Eckdaten zum zweiten Quartal. Der Kurs brach um bis zu 13 Prozent ein. Die Hamburger hatten wegen einer deutlichen Abschwächung der Nachfrage im Hautpflegegeschäft das Umsatzziel für das laufende Jahr reduziert.
FRANKFURT (dpa-AFX)
