Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verbucht Verluste

Am Montag fällt der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA um 0,65 Prozent auf 18 404,00 Punkte zurück.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 18 358,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 515,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 10.05.2024, einen Stand von 18 767,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 17 765,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, wurde der LUS-DAX auf 15 964,00 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 9,91 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Sartorius vz (+ 0,49 Prozent auf 245,20 EUR), Siemens Energy (+ 0,13 Prozent auf 23,05 EUR), Heidelberg Materials (-0,06 Prozent auf 95,46 EUR), MTU Aero Engines (-0,09 Prozent auf 228,50 EUR) und Symrise (-0,09 Prozent auf 110,05 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Porsche (-3,77 Prozent auf 72,54 EUR), Commerzbank (-2,18 Prozent auf 15,24 EUR), Covestro (-2,11 Prozent auf 47,38 EUR), RWE (-1,87 Prozent auf 33,54 EUR) und Infineon (-1,76 Prozent auf 37,34 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 867 431 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 207,019 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

