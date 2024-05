Börse Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Der LUS-DAX gewann zum Handelsschluss an Wert.

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,23 Prozent stärker bei 18 758,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 18 806,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 716,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, bei 17 716,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2024, wies der LUS-DAX 17 070,00 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, notierte der LUS-DAX bei 16 282,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 12,03 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 888,50 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,47 Prozent auf 524,88 EUR), Covestro (+ 2,15 Prozent auf 49,40 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,49 Prozent auf 232,10 EUR), SAP SE (+ 1,33 Prozent auf 179,38 EUR) und Infineon (+ 1,32 Prozent auf 37,50 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-2,60 Prozent auf 24,35 EUR), Porsche (-1,89 Prozent auf 80,84 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,37 Prozent auf 67,13 EUR), BMW (-1,06 Prozent auf 95,00 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,00 Prozent auf 119,20 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 440 686 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 206,622 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,97 erwartet. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,59 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

