Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste

Schlussendlich zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,42 Prozent leichter bei 17 919,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 011,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 901,00 Zählern.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wurde der LUS-DAX auf 17 068,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 18.12.2023, bei 16 671,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 14 754,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,02 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 4,42 Prozent auf 477,10 EUR), Porsche (+ 3,94 Prozent auf 91,84 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,13 Prozent auf 24,74 EUR), Siemens Energy (+ 2,84 Prozent auf 14,83 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 2,26 Prozent auf 48,34 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen adidas (-2,39 Prozent auf 200,10 EUR), Sartorius vz (-1,68 Prozent auf 356,10 EUR), Henkel vz (-1,10 Prozent auf 73,74 EUR), EON SE (-0,94 Prozent auf 12,58 EUR) und Deutsche Bank (-0,90 Prozent auf 13,51 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 8 358 461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 200,669 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,92 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at