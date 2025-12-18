Siemens Energy Aktie

119,65EUR 5,05EUR 4,41%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

18.12.2025 20:28:33

Siemens Energy Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Der Energiekonzern habe Analysten erste Hinweise für das Geschäftsjahr 2026 gegeben, die insgesamt positiv gewesen seien, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So bleibe die Dynamik im Gasgeschäft stark und auch das Netzgeschäft bleibe gut ausgerichtet. Zudem sei das Management weiter zuversichtlich, das Erreichen der Gewinnschwelle der Windkraftanlagen-Tochter Siemens Gamesa betreffend./ck/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
134,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
120,92 € 		Abst. Kursziel*:
10,82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
119,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,99%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

