Siemens Energy Aktie
|119,65EUR
|5,05EUR
|4,41%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Der Energiekonzern habe Analysten erste Hinweise für das Geschäftsjahr 2026 gegeben, die insgesamt positiv gewesen seien, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So bleibe die Dynamik im Gasgeschäft stark und auch das Netzgeschäft bleibe gut ausgerichtet. Zudem sei das Management weiter zuversichtlich, das Erreichen der Gewinnschwelle der Windkraftanlagen-Tochter Siemens Gamesa betreffend./ck/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
134,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
120,92 €
|
Abst. Kursziel*:
10,82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
119,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,99%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
