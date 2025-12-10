Siemens Aktie

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

10.12.2025 16:01:14

EQS-DD: Siemens AG: Matthias Rebellius, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.12.2025 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Matthias
Nachname(n): Rebellius

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Siemens Aktiengesellschaft

b) LEI
W38RGI023J3WT1HWRP32 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007236101

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
234,05 EUR 1.170.250,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
234,0500 EUR 1.170.250,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


10.12.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
Deutschland
Internet: www.siemens.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102322  10.12.2025 CET/CEST





Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten