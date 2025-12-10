Siemens Aktie

10.12.2025 16:01:15

EQS-DD: Siemens AG: Matthias Rebellius, sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

10.12.2025 / 16:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Matthias
Last name(s): Rebellius

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Siemens Aktiengesellschaft

b) LEI
W38RGI023J3WT1HWRP32 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0007236101

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
234.05 EUR 1,170,250.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
234.0500 EUR 1,170,250.0000 EUR

e) Date of the transaction
09/12/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


10.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
Germany
Internet: www.siemens.com



 
End of News EQS News Service




102322  10.12.2025 CET/CEST





