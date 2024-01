Dow Jones aktuell: So steht der Dow Jones mittags

Am Mittag agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Um 17:59 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,02 Prozent fester bei 37 447,40 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 10,942 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,040 Prozent auf 37 425,28 Punkte an der Kurstafel, nach 37 440,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 37 623,62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 37 394,68 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,316 Prozent. Vor einem Monat, am 05.12.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 36 124,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.10.2023, wurde der Dow Jones auf 33 119,57 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 05.01.2023, stand der Dow Jones noch bei 32 930,08 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Verizon (+ 1,84 Prozent auf 40,10 USD), Goldman Sachs (+ 1,38 Prozent auf 388,24 USD), Dow (+ 1,11 Prozent auf 54,79 USD), American Express (+ 1,06 Prozent auf 189,13 USD) und Boeing (+ 1,05 Prozent auf 247,52 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil UnitedHealth (-1,58 Prozent auf 536,81 USD), McDonalds (-1,25 Prozent auf 288,09 USD), Walmart (-0,87 Prozent auf 156,39 USD), Honeywell (-0,84 Prozent auf 203,17 USD) und IBM (-0,80 Prozent auf 159,57 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 4 140 255 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,622 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,34 zu Buche schlagen. Im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 8,03 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

