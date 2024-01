Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 im Plus

Derzeit wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,66 Prozent stärker bei 4 432,28 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,864 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,329 Prozent auf 4 417,56 Punkte an der Kurstafel, nach 4 403,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 433,23 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 408,42 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der Euro STOXX 50 bereits um 1,15 Prozent nach. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 18.12.2023, bei 4 521,13 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 18.10.2023, den Stand von 4 105,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 174,34 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,78 Prozent nach unten. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 568,80 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 2,81 Prozent auf 26,62 EUR), Infineon (+ 2,77 Prozent auf 33,44 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,05 Prozent auf 2,76 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,88 Prozent auf 44,04 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,81 Prozent auf 59,80 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil adidas (-0,68 Prozent auf 164,40 EUR), Deutsche Börse (-0,58 Prozent auf 187,35 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,23 Prozent auf 391,90 EUR), Allianz (-0,18 Prozent auf 244,40 EUR) und Bayer (+ 0,00 Prozent auf 33,21 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 626 490 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 332,757 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Stellantis-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,44 Prozent gelockt.

