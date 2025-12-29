Enel Aktie

Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

Index-Performance 29.12.2025 09:29:08

Freundlicher Handel: Zum Start Gewinne im Euro STOXX 50

Freundlicher Handel: Zum Start Gewinne im Euro STOXX 50

Der Euro STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Montagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,04 Prozent höher bei 5 748,34 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,902 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,103 Prozent stärker bei 5 752,16 Punkten in den Handel, nach 5 746,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 766,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 745,77 Punkten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Stand von 5 668,17 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 29.09.2025, den Wert von 5 506,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, einen Stand von 4 898,88 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,89 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BASF (+ 1,05 Prozent auf 44,10 EUR), adidas (+ 0,91 Prozent auf 165,90 EUR), Deutsche Börse (+ 0,67 Prozent auf 225,30 EUR), Enel (+ 0,61 Prozent auf 8,78 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,49 Prozent auf 59,59 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1 498,00 EUR), Infineon (-1,10 Prozent auf 36,32 EUR), Airbus SE (-0,74 Prozent auf 195,30 EUR), Siemens Energy (-0,66 Prozent auf 119,95 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,36 Prozent auf 5,82 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 261 371 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 348,453 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Eni-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

