Gewinne in Frankfurt: DAX am Freitagmittag freundlich

So bewegt sich der DAX am Freitag.

Am Freitag notiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,01 Prozent stärker bei 17 372,55 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,734 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,009 Prozent auf 17 372,01 Punkte an der Kurstafel, nach 17 370,45 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 17 354,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 17 383,33 Einheiten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,74 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 23.01.2024, einen Stand von 16 627,09 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 23.11.2023, bei 15 994,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.02.2023, wies der DAX einen Wert von 15 475,69 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,60 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 17 429,66 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Porsche Automobil vz (+ 2,08 Prozent auf 49,02 EUR), Rheinmetall (+ 1,94 Prozent auf 409,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,75 Prozent auf 72,52 EUR), Porsche (+ 1,68 Prozent auf 82,52 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,30 Prozent auf 190,45 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Allianz (-2,45 Prozent auf 248,85 EUR), BASF (-2,08 Prozent auf 45,87 EUR), Zalando (-1,87 Prozent auf 18,87 EUR), Deutsche Telekom (-1,86 Prozent auf 21,93 EUR) und Continental (-1,67 Prozent auf 72,84 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 5 713 372 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 189,819 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

