Goldman Sachs Group Inc. gibt Beiersdorf-Aktie Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Beiersdorf nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Einmal mehr seien die Eckdaten stärker als erwartet ausgefallen, flankiert von einem erhöhten Jahresausblick, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt habe der Konsumgüterkonzern einen starken Jahresstart hingelegt.

Um 11:28 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 134,75 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 11,32 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 69 385 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2024 büßte die Aktie um 0,7 Prozent ein. Die kommenden Q2 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht.

