Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags schwächer

Um 12:09 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,73 Prozent schwächer bei 18 185,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,839 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 18 318,40 Punkte an der Kurstafel, nach 18 318,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 18 318,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 179,92 Punkten verzeichnete.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 17 814,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2024, wies der DAX 16 688,36 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, einen Stand von 15 597,89 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,44 Prozent. Bei 18 567,16 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 3,22 Prozent auf 33,37 EUR), Bayer (+ 2,85 Prozent auf 28,11 EUR), Zalando (+ 1,92) Prozent auf 26,52 EUR), RWE (+ 1,23 Prozent auf 31,34 EUR) und Continental (+ 0,79 Prozent auf 66,68 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Rheinmetall (-10,60 Prozent auf 501,20 EUR), MTU Aero Engines (-3,64 Prozent auf 217,30 EUR), Daimler Truck (-3,12 Prozent auf 45,72 EUR), Siemens Healthineers (-2,09 Prozent auf 54,36 EUR) und SAP SE (-1,95 Prozent auf 173,76 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 728 225 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 207,089 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Unter den DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

