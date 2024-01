Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich leichter

Am Mittwoch stand der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0,26 Prozent im Minus bei 37 806,39 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 11,392 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,143 Prozent auf 37 959,79 Punkte an der Kurstafel, nach 37 905,45 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 37 795,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 38 064,22 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,298 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 37 385,97 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 24.10.2023, den Wert von 33 141,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.01.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 733,96 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,242 Prozent nach oben. Bei 38 109,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 1,99 Prozent auf 144,92 USD), Boeing (+ 1,24 Prozent auf 214,13 USD), Microsoft (+ 0,92 Prozent auf 402,56 USD), JPMorgan Chase (+ 0,89 Prozent auf 170,50 USD) und Caterpillar (+ 0,64 Prozent auf 290,68 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen 3M (-2,98 Prozent auf 93,24 USD), Verizon (-2,25 Prozent auf 41,28 USD), Coca-Cola (-1,57 Prozent auf 58,91 USD), Dow (-1,52 Prozent auf 53,09 USD) und Honeywell (-1,51 Prozent auf 199,87 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 14 477 135 Aktien gehandelt. Mit 2,757 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 6,66 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at