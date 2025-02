RBC Capital Markets mit Investmenttipp: Sector Perform-Note für Beiersdorf-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf das starke Wachstum der Sparte Consumer des Konsumgüter- und Kelbstoffherstellers im vierten Quartal. Allerdings sei der Ausblick auf das Jahr 2025 vorsichtig.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Beiersdorf-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie legte um 11:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,5 Prozent auf 131,55 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 11,06 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. 140 330 Beiersdorf-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2025 um 6,1 Prozent. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 02:32 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 02:32 / EST



