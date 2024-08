Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schwächer

Am Montag verliert der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 1,31 Prozent auf 19 463,13 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,211 Prozent auf 19 679,24 Punkte an der Kurstafel, nach 19 720,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19 726,90 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 437,34 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 26.07.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19 023,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 18 808,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 14 941,83 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 17,65 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Warner Bros Discovery (+ 3,66 Prozent auf 8,35 USD), Atlassian A (+ 2,99 Prozent auf 164,79 USD), Xcel Energy (+ 2,22 Prozent auf 61,46 USD), Charter A (+ 1,86 Prozent auf 355,22 USD) und Lululemon Athletica (+ 1,68 Prozent auf 273,05 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Pinduoduo (spons ADRs) (-29,06 Prozent auf 99,23 USD), Super Micro Computer (-8,37 Prozent auf 561,89 USD), Arm (-5,60 Prozent auf 128,04 USD), Broadcom (-4,12 Prozent auf 159,50 USD) und Tesla (-4,04 Prozent auf 211,42 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 34 319 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,085 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Diamondback Energy-Aktie mit 4,67 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

