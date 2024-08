Schwacher Handel: DAX sackt nachmittags ab

Der DAX zeigt sich am Montag wenig verändert.

Um 15:41 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent leichter bei 18 391,79 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,770 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,678 Prozent fester bei 18 542,43 Punkten, nach 18 417,55 Punkten am Vortag.

Bei 18 546,32 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 390,17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, lag der DAX-Kurs bei 18 235,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2024, wies der DAX einen Stand von 18 118,32 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, den Wert von 16 469,75 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,67 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Merck (+ 3,76 Prozent auf 165,50 EUR), Infineon (+ 2,80 Prozent auf 31,59 EUR), RWE (+ 2,23 Prozent auf 34,38 EUR), Rheinmetall (+ 1,74 Prozent auf 497,80 EUR) und QIAGEN (+ 1,09 Prozent auf 40,64 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil BASF (-2,25 Prozent auf 42,75 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,67 Prozent auf 61,97 EUR), Henkel vz (-1,12 Prozent auf 79,68 EUR), Beiersdorf (-1,10 Prozent auf 135,25 EUR) und Zalando (-0,91 Prozent auf 23,85 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 204 342 Aktien gehandelt. Mit 228,377 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

