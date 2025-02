Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter

Am Montag notierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,28 Prozent schwächer bei 44 421,91 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 19,058 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,14 Prozent auf 45 054,36 Punkte an der Kurstafel, nach 44 544,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 43 879,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 44 594,54 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 03.01.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 42 732,13 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, wurde der Dow Jones mit 42 052,19 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38 654,42 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4,79 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 45 054,36 Punkten. Bei 41 844,89 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 1,97 Prozent auf 260,73 USD), Procter Gamble (+ 1,67 Prozent auf 168,76 USD), Verizon (+ 1,50 Prozent auf 39,98 USD), Walmart (+ 1,41 Prozent auf 99,54 USD) und Amgen (+ 1,21 Prozent auf 288,87 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Apple (-3,39 Prozent auf 228,01 USD), NVIDIA (-2,84 Prozent auf 116,66 USD), Caterpillar (-2,66 Prozent auf 361,55 USD), 3M (-1,42 Prozent auf 150,04 USD) und Goldman Sachs (-1,25 Prozent auf 632,37 USD) unter Druck.

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 76 970 496 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,474 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at