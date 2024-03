Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Der LUS-DAX fiel im XETRA-Handel schlussendlich um 0,23 Prozent auf 17 930,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 17 901,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 038,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.02.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 16 997,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.12.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 16 725,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 14.03.2023, bei 15 226,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 7,09 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 5,29 Prozent auf 443,60 EUR), Siemens Energy (+ 3,48 Prozent auf 14,41 EUR), adidas (+ 3,17 Prozent auf 206,50 EUR), EON SE (+ 2,68 Prozent auf 12,85 EUR) und Daimler Truck (+ 2,14 Prozent auf 45,80 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen RWE (-3,53 Prozent auf 30,62 EUR), BMW (-3,04 Prozent auf 105,20 EUR), Zalando (-2,90 Prozent auf 22,11 EUR), Infineon (-2,68 Prozent auf 33,96 EUR) und BASF (-1,58 Prozent auf 48,81 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. 10 435 326 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 206,599 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,92 zu Buche schlagen. Mit 7,92 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

