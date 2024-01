Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Montagnachmittag

Am Montag tendiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,45 Prozent tiefer bei 16 622,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 16 792,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 608,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 15.12.2023, lag der LUS-DAX bei 16 726,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 110,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, lag der LUS-DAX bei 15 154,00 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 0,726 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 16 964,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 447,00 Punkten verzeichnet.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Continental (+ 1,35 Prozent auf 73,78 EUR), Commerzbank (+ 1,06 Prozent auf 11,47 EUR), Porsche Automobil vz (+ 0,78 Prozent auf 45,32 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,60 Prozent auf 22,64 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,55 Prozent auf 383,60 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-3,82 Prozent auf 11,97 EUR), Fresenius SE (-3,01 Prozent auf 27,04 EUR), Zalando (-2,55 Prozent auf 17,78 EUR), Beiersdorf (-2,53 Prozent auf 134,65 EUR) und Porsche (-1,99 Prozent auf 74,00 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 3 743 588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 169,443 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

