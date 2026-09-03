SIX-Handel: nachmittags Pluszeichen im SLI

Um 15:42 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,18 Prozent fester bei 2 302,28 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,003 Prozent tiefer bei 2 298,06 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 298,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 309,96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 292,17 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,199 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der SLI einen Wert von 2 297,51 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 2 116,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 999,15 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,03 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 2,96 Prozent auf 81,46 CHF), Partners Group (+ 2,85 Prozent auf 692,00 CHF), Givaudan (+ 2,43 Prozent auf 3 283,00 CHF), Holcim (+ 1,86 Prozent auf 72,30 CHF) und Swiss Life (+ 1,73 Prozent auf 929,60 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Richemont (-3,43 Prozent auf 183,05 CHF), Lindt (-2,84 Prozent auf 8 395,00 CHF), Galderma (-1,90 Prozent auf 162,85 CHF), VAT (-1,58 Prozent auf 597,80 CHF) und Alcon (-1,31 Prozent auf 58,58 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 680 856 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 294,312 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at