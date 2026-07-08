FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Givaudan vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem Kursziel von 3350 Franken belassen. Düfte des Aromen- und Duftstoffherstellers für Haushalt und Pflege sollten das Wachstum im zweiten Quartal antreiben, schrieb Thomas Maul in einem Ausblick am Mittwoch. Ungünstige Produktmix-Effekte dürften allerdings im ersten Halbjahr für einen leichten Rückgang der bereinigten operativen Konzernmarge (Ebitda) sorgen/rob/bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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