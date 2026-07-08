Givaudan Aktie
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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Givaudan vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem Kursziel von 3350 Franken belassen. Düfte des Aromen- und Duftstoffherstellers für Haushalt und Pflege sollten das Wachstum im zweiten Quartal antreiben, schrieb Thomas Maul in einem Ausblick am Mittwoch. Ungünstige Produktmix-Effekte dürften allerdings im ersten Halbjahr für einen leichten Rückgang der bereinigten operativen Konzernmarge (Ebitda) sorgen/rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Halten
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
3 428,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
3 428,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
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