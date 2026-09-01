NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan von 3700 auf 3030 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Aktien der europäischen Zutatenindustrie hätten sich zwar deutlich von ihren Tiefs im ersten Quartal erholt, die Bewertungen seien aber historisch gesehen noch sehr niedrig, schrieb Marcus Dunford-Castro am Montag. Die nächste Phase der Outperformance werde getrieben von biotechnologischen Innovationen und technologisch breit aufgestellten Unternehmen. Givaudan dürfte laut Dunford-Castro das Problem haben, dass der Vorteil durch die Premiumisierung im Bereich feine Duftstoffe schwinde. In anderen Kategorien sieht er andere aus der Branche aber besser aufgestellt. Symrise empfiehlt er zum Kauf./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 14:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 19:01 / ET



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