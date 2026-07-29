FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Givaudan nach Quartalszahlen von 3350 auf 3250 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Sparten Consumer Products (Düfte für Haushalt & Pflege) sowie Fine Fragrances (Parfüms) hätten mit überraschend starken Wachstumsraten überzeugt, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Nordamerika-Geschäft des Aromenherstellers habe sich jedoch enttäuschend entwickelt./rob/edh/jha



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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