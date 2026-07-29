Givaudan Aktie

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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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29.07.2026 14:20:06

Givaudan Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Givaudan nach Quartalszahlen von 3350 auf 3250 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Sparten Consumer Products (Düfte für Haushalt & Pflege) sowie Fine Fragrances (Parfüms) hätten mit überraschend starken Wachstumsraten überzeugt, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Nordamerika-Geschäft des Aromenherstellers habe sich jedoch enttäuschend entwickelt./rob/edh/jha

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Halten
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
3 536,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
3 291,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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