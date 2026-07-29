Givaudan Aktie
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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Givaudan nach Quartalszahlen von 3350 auf 3250 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Sparten Consumer Products (Düfte für Haushalt & Pflege) sowie Fine Fragrances (Parfüms) hätten mit überraschend starken Wachstumsraten überzeugt, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Nordamerika-Geschäft des Aromenherstellers habe sich jedoch enttäuschend entwickelt./rob/edh/jha
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Halten
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Unternehmen:
Givaudan AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
3 536,00 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
3 291,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thomas Maul
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KGV*:
-
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