ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3100 auf 3270 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Charles Eden rechnet damit, dass das organische Wachstum des Aromenherstellers im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresstart auf 4,1 Prozent angezogen hat, wie er am Donnerstagnachmittag schrieb. Damit ist er etwas optimistischer geworden und sieht sich nun noch weiter über dem Konsens von 3,2 Prozent. Mit seinem Kursziel liegt Eden nun wieder leicht über Marktniveau./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 15:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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