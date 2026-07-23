Givaudan Aktie

3 434,00EUR -201,00EUR -5,53%
Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.07.2026 10:52:46

Givaudan Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Die Halbjahreszahlen des Aromenherstellers seien solide, aber nicht herausragend gewesen, schrieb Victoria Nice in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Underperform
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2 886,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
3 184,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-9,36%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
3 199,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,78%
Analyst Name::
Victoria Nice 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Givaudan AG

mehr Nachrichten