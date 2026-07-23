Givaudan Aktie
|3 434,00EUR
|-201,00EUR
|-5,53%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
23.07.2026 10:52:46
Givaudan Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Die Halbjahreszahlen des Aromenherstellers seien solide, aber nicht herausragend gewesen, schrieb Victoria Nice in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Underperform
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2 886,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
3 184,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-9,36%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
3 199,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,78%
|
Analyst Name::
Victoria Nice
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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