NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Die Halbjahreszahlen des Aromenherstellers seien solide, aber nicht herausragend gewesen, schrieb Victoria Nice in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.