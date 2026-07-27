Givaudan Aktie
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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan nach Zahlen zum zweiten Quartal von 3300 auf 3650 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Prognose für das operative Ergebnis 2026 für den Aromen- und Duftstoffhersteller leicht angehoben, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Montag vorliegenden Studie. Grund seinen leicht höhere Umsätze und die optimistischere Schätzung für die bereinigte operative Profitabilität./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3 650,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3 465,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3 165,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
24.07.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
24.07.26
|Gewinne in Zürich: SLI fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Gewinne in Zürich: SLI steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
24.07.26
|Börse Zürich: SMI beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.07.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.07.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
23.07.26
|Givaudan-Aktie trotzdem leichter: Duftstoffhersteller beschleunigt organisches Wachstum (dpa-AFX)
Analysen zu Givaudan AG
|10:25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
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|DZ BANK
|19.06.26
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|Barclays Capital
|12.06.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
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Aktuelle Aktienanalysen
|10:27
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|DZ BANK
|10:25
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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|Warburg Research
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|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
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|24.07.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
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|DZ BANK
|24.07.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
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|DZ BANK
|24.07.26
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|DZ BANK
|24.07.26
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|24.07.26
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|24.07.26
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|24.07.26
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|24.07.26
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|24.07.26
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|24.07.26
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