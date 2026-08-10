Givaudan Aktie
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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Neue und strengere regulatorische Vorgaben für die Konsumgüterhersteller dürften deren Zulieferern zugutekommen, schrieb Victoria Nice am Freitag. Die Vorgaben sprächen für größere Volumina und vorteilhaftere Produktpaletten, und das unabhängig vom Geschehen auf den Märkten der Endabnehmer. Givaudan und Symrise dürften von diesen absehbaren Trends allerdings weniger profitieren, weil sie einen engeren Fokus hätten, in diesen beiden Fälle auf Duft- und Aromastoffe./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Underperform
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2 886,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
3 369,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-14,34%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
3 378,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,56%
|
Analyst Name::
Victoria Nice
|
KGV*:
-
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|
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