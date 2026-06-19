Givaudan Aktie
|3 528,00EUR
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|1,82%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3100 auf 3300 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane hob die organische Wachstumsprognose für den Aromenhersteller für das zweite Quartal auf 4,3 Prozent an, wie er am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht am 23. Juli schrieb. Für das zweite Halbjahr ist Sloane angesichts gesunkener Ölpreise ebenfalls recht optimistisch./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 15:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Equal Weight
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Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
3 300,00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
3 235,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2,01%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
3 260,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,23%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
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KGV*:
-
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