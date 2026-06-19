Givaudan Aktie

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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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19.06.2026 09:01:06

Givaudan Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3100 auf 3300 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane hob die organische Wachstumsprognose für den Aromenhersteller für das zweite Quartal auf 4,3 Prozent an, wie er am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht am 23. Juli schrieb. Für das zweite Halbjahr ist Sloane angesichts gesunkener Ölpreise ebenfalls recht optimistisch./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 15:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Equal Weight
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
3 300,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
3 235,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
2,01%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
3 260,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
1,23%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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