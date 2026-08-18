Givaudan Aktie

3 366,00EUR -13,00EUR -0,38%
Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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18.08.2026 08:07:07

Givaudan Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 2886 Franken auf "Underperform" belassen. Der Wettbewerber DSM-Firmenich stehe vor einer mehrjährigen Erholung des Geschäfts mit Dufstoffen, schrieb Victoria Nice am Montag. Das werde am Markt bislang unterschätzt. Mit Blick auf das jüngste überdurchschnittliche Wachstum sieht die Expertin hingegen Risiken. Die Wachstumstreiber der vergangenen Jahre könnten an Schwung verlieren./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 15:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 02:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Underperform
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2 886,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
3 184,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-9,36%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
3 165,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,82%
Analyst Name::
Victoria Nice 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:07 Givaudan Underperform Bernstein Research
10.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
29.07.26 Givaudan Halten DZ BANK
27.07.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 3 366,00 -0,38% Givaudan AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:21 JOST Werke Buy Warburg Research
08:15 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
08:07 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:01 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
07:44 Siemens Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:37 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:23 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:18 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:13 Hermès Sector Perform RBC Capital Markets
07:10 Sixt Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
06:59 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:58 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
06:44 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:38 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:33 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:17 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:17 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
06:08 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Verbund Equal weight Barclays Capital
17.08.26 Semperit buy Baader Bank
17.08.26 Vodafone Group Halten DZ BANK
17.08.26 SpaceX Buy UBS AG
17.08.26 freenet Kaufen DZ BANK
17.08.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
17.08.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Richemont Outperform Bernstein Research
17.08.26 Hermès Outperform Bernstein Research
17.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.08.26 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 Talanx Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
17.08.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
17.08.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 SFC Energy Buy Warburg Research
17.08.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
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