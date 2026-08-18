Givaudan Aktie
|3 366,00EUR
|-13,00EUR
|-0,38%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 2886 Franken auf "Underperform" belassen. Der Wettbewerber DSM-Firmenich stehe vor einer mehrjährigen Erholung des Geschäfts mit Dufstoffen, schrieb Victoria Nice am Montag. Das werde am Markt bislang unterschätzt. Mit Blick auf das jüngste überdurchschnittliche Wachstum sieht die Expertin hingegen Risiken. Die Wachstumstreiber der vergangenen Jahre könnten an Schwung verlieren./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 15:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Underperform
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2 886,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
3 184,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-9,36%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
3 165,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,82%
|
Analyst Name::
Victoria Nice
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09:28
|Aufschläge in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
17.08.26
|Montagshandel in Zürich: SLI schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
17.08.26
|SMI aktuell: SMI beendet die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Zürich in Rot: SMI schwächelt (finanzen.at)
|
17.08.26
|Montagshandel in Zürich: SLI fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
17.08.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Zürich in Rot: SMI mit Abgaben (finanzen.at)
|
17.08.26
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AG
|08:07
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 366,00
|-0,38%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:21
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|08:15
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:01
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|07:44
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:18
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:10
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:58
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|06:44
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:08
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research