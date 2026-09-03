Givaudan Aktie
|3 463,00EUR
|61,00EUR
|1,79%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3650 auf 3700 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte passte ihre Schätzungen am Mittwoch mit Blick auf die Aussagen des Aromenherstellers auf seiner Investorenkonferenz an. Im Bereich Fragrance & Beauty laufe es weiter stark für die Schweizer./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3 700,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3 257,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
13,60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3 255,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,67%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09:28
|Handel in Zürich: SPI beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|SIX-Handel SLI beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
02.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
02.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
02.09.26
|Aufschläge in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
02.09.26
|SMI-Handel aktuell: SMI am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
02.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AG
|09:59
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:59
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:59
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 468,00
|1,94%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:11
|LEGRAND Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09:59
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|09:50
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:15
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:00
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:20
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|02.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|02.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital