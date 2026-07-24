NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Die Resultate des Aromenherstellers seien solide ausgefallen, allerdings nicht gut genug, um die hohen Erwartungen zu befriedigen, schrieb Victoria Nice in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 21:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.