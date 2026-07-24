Givaudan Aktie
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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Die Resultate des Aromenherstellers seien solide ausgefallen, allerdings nicht gut genug, um die hohen Erwartungen zu befriedigen, schrieb Victoria Nice in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 21:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Underperform
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2 886,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
3 180,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-9,25%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
3 186,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,42%
|
Analyst Name::
Victoria Nice
|
KGV*:
-
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