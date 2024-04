Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittwochmittag fester

Der STOXX 50 macht am Mittwochmittag Gewinne.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,57 Prozent fester bei 4 351,68 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,070 Prozent stärker bei 4 329,97 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 326,95 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 314,36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 352,05 Punkten.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 0,804 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 374,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.01.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 033,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 040,79 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,35 Prozent nach oben. Bei 4 462,29 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rio Tinto (+ 3,14 Prozent auf 54,19 GBP), Richemont (+ 2,54 Prozent auf 131,20 CHF), Glencore (+ 2,50 Prozent auf 4,78 GBP), UniCredit (+ 2,06 Prozent auf 34,34 EUR) und Allianz (+ 1,85 Prozent auf 263,80 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil GSK (-1,55 Prozent auf 15,85 GBP), Enel (-0,79 Prozent auf 5,82 EUR), Novartis (-0,62 Prozent auf 84,47 CHF), AstraZeneca (-0,46 Prozent auf 108,28 GBP) und Roche (-0,41 Prozent auf 220,60 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 6 657 078 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 525,350 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die Santander-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BAT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

