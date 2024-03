Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen

Aktuell wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:57 Uhr 0,85 Prozent auf 17 728,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 17 743,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 597,50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, stand der LUS-DAX noch bei 16 993,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, den Stand von 16 181,00 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, wurde der LUS-DAX auf 15 357,00 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,88 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 17 743,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 3,27 Prozent auf 356,70 EUR), Siemens Energy (+ 2,69 Prozent auf 14,31 EUR), Porsche (+ 2,40) Prozent auf 87,16 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,38 Prozent auf 26,22 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,91 Prozent auf 432,90 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Beiersdorf (-2,72 Prozent auf 133,95 EUR), Bayer (-0,82 Prozent auf 28,33 EUR), adidas (-0,78 Prozent auf 188,36 EUR), Continental (-0,78 Prozent auf 74,14 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,68 Prozent auf 42,90 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 429 974 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 204,464 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,08 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at