Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Zuschlägen

Der DAX machte am ersten Tag der Woche Gewinne.

Zum Handelsende ging es im DAX im XETRA-Handel um 0,65 Prozent nach oben auf 17 037,35 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,718 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,292 Prozent auf 16 975,99 Punkte an der Kurstafel, nach 16 926,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 17 042,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 958,80 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 12.01.2024, den Stand von 16 704,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, den Stand von 15 234,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, bei 15 307,98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 1,60 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 17 049,52 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 5,72 Prozent auf 14,51 EUR), Rheinmetall (+ 3,65 Prozent auf 348,90 EUR), Zalando (+ 3,40 Prozent auf 19,62 EUR), Fresenius SE (+ 2,39 Prozent auf 25,74 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,36 Prozent auf 11,87 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Sartorius vz (-2,59 Prozent auf 335,00 EUR), SAP SE (-0,33 Prozent auf 167,76 EUR), Siemens Healthineers (-0,33 Prozent auf 53,98 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,30 Prozent auf 42,24 EUR) und Siemens (-0,23 Prozent auf 165,14 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7 489 245 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 196,884 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,78 zu Buche schlagen. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,73 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at