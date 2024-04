Verluste in London: FTSE 100 fällt zum Handelsstart

Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE Verluste in Höhe von 0,97 Prozent auf 7 898,63 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,514 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 975,89 Punkte an der Kurstafel, nach 7 975,89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 7 893,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 975,89 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,679 Prozent. Vor einem Monat, am 05.03.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 646,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.01.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 689,61 Punkten auf. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 05.04.2023, einen Wert von 7 662,94 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 2,29 Prozent zu. Bei 8 015,63 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. 7 404,08 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit BAE Systems (+ 0,69 Prozent auf 13,22 GBP), Glencore (+ 0,11 Prozent auf 4,64 GBP), Smith Nephew (-0,14 Prozent auf 9,64 GBP), Centrica (-0,20 Prozent auf 1,27 GBP) und Fresnillo (-0,28 Prozent auf 5,39 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen StJamess Place (-2,67 Prozent auf 4,37 GBP), easyJet (-2,56 Prozent auf 5,55 GBP), GSK (-2,55 Prozent auf 15,96 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-2,42 Prozent auf 8,63 GBP) und Entain (-2,34 Prozent auf 7,79 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 5 523 496 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 205,401 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent an der Spitze im Index.

