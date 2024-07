Zukunftspläne: Siemens Energy will Netzgeschäft stark ausbauen - Siemens Energy-Aktie wird belohnt

So plant das Unternehmen, in dem Bereich bis 2030 mehr als 10.000 Mitarbeiter einzustellen, wie der verantwortliche Vorstand Tim Holt in einem Interview mit der "Financial Times" (FT, Dienstag) sagte. Siemens Energy will 1,2 Milliarden Euro in neue Werke und den Aufbau von Kapazitäten in den USA, Europa und Asien investieren. 40 Prozent der Neueinstellungen sollen in Europa erfolgen, 20 Prozent in den USA.

Der Konzern profitiert derzeit von einer deutlich gestiegenen Nachfrage im Elektrizitätsmarkt. Insbesondere das Netzgeschäft wächst rasant. Ausgebremst wurden die Münchner in den vergangenen Jahren von ihrem Windgeschäft, das zuletzt unter anderem wegen Qualitätsproblemen bei seinen Landturbinen Verluste angehäuft hat.

Im XETRA-Handel gewinnt der Anteilsschein von Siemens Energy zeitweise 4,68 Prozent auf 25,29 Euro.

LONDON (dpa-AFX)