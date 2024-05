Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer

Am Freitag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,29 Prozent tiefer bei 4 498,22 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,203 Prozent auf 4 502,12 Punkte an der Kurstafel, nach 4 511,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4 502,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 473,64 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,490 Prozent. Vor einem Monat, am 24.04.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 394,46 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wies der STOXX 50 4 309,26 Punkte auf. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 24.05.2023, bei 3 981,66 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 9,93 Prozent zu Buche. Bei 4 543,01 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,54 Prozent auf 462,10 EUR), RELX (+ 0,86 Prozent auf 35,20 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,83 Prozent auf 38,94 EUR), UBS (+ 0,79 Prozent auf 28,16 CHF) und Richemont (+ 0,77 Prozent auf 143,35 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil National Grid (-11,50 Prozent auf 8,89 GBP), BAT (-1,40 Prozent auf 23,90 GBP), Novartis (-1,11 Prozent auf 91,74 CHF), Nestlé (-0,94 Prozent auf 92,42 CHF) und AstraZeneca (-0,87 Prozent auf 122,96 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 30 437 674 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 545,940 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BAT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at