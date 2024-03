Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus

Schlussendlich ging der LUS-DAX nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 17 975,50 Punkten aus dem Handel.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 17 939,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18 017,50 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 13.02.2024, bei 16 827,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 13.12.2023, den Stand von 16 878,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 13.03.2023, bei 14 981,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 7,35 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 18,90 Prozent auf 22,77 EUR), EON SE (+ 6,01 Prozent auf 12,52 EUR), adidas (+ 3,84 Prozent auf 200,15 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,59 Prozent auf 223,70 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,13 Prozent auf 92,78 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Volkswagen (VW) vz (-5,89 Prozent auf 113,76 EUR), Porsche (-4,32 Prozent auf 85,92 EUR), Deutsche Börse (-2,89 Prozent auf 185,10 EUR), Porsche Automobil vz (-2,62 Prozent auf 47,54 EUR) und Siemens Healthineers (-1,89 Prozent auf 56,08 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. 15 035 082 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 202,537 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at