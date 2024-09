Zuversicht in Europa: STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Am Montag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,54 Prozent stärker bei 4 380,42 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,192 Prozent fester bei 4 365,18 Punkten in den Montagshandel, nach 4 356,82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 4 385,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 365,18 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.08.2024, bei 4 351,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, mit 4 571,45 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wurde der STOXX 50 auf 3 959,24 Punkte taxiert.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,05 Prozent aufwärts. 4 584,77 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 010,21 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,46 Prozent auf 45,83 CHF), Rio Tinto (+ 1,43 Prozent auf 45,81 GBP), Glencore (+ 1,27 Prozent auf 3,72 GBP), SAP SE (+ 1,01 Prozent auf 192,64 EUR) und HSBC (+ 0,99 Prozent auf 6,55 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil UniCredit (-1,95 Prozent auf 36,18 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,17 Prozent auf 476,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,09 Prozent auf 58,40 EUR), AstraZeneca (-0,08 Prozent auf 126,40 GBP) und Unilever (+ 0,04 Prozent auf 49,87 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 001 680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 521,352 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die HSBC-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at