Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start zu

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den LUS-DAX auch am Morgen aufwärts.

Um 09:26 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,55 Prozent stärker bei 16 971,00 Punkten.

Bei 17 002,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 930,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.11.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 631,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.09.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 870,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 14.12.2022, bei 14 403,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 20,74 Prozent nach oben. Bei 18 246,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 869,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 9,46 Prozent auf 28,94 EUR), Zalando (+ 7,78 Prozent auf 21,90 EUR), Sartorius vz (+ 6,21 Prozent auf 337,10 EUR), Siemens Energy (+ 5,20 Prozent auf 10,82 EUR) und Fresenius SE (+ 3,64 Prozent auf 29,29 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Hannover Rück (-2,58 Prozent auf 223,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,98 Prozent auf 391,50 EUR), Allianz (-0,47 Prozent auf 243,80 EUR), Beiersdorf (-0,44 Prozent auf 135,25 EUR) und Rheinmetall (-0,24 Prozent auf 289,10 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 392 044 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 172,320 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,76 zu Buche schlagen. Mit 8,42 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

