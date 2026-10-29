Airbus Aktie
|195,16EUR
|0,96EUR
|0,49%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 245 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate des dritten Quartals hätten dem vom Unternehmen ermittelten Analystenonsens entsprochen, schrieb David Perry am Mittwoch. Er passte seine Schätzungen und sein Kursziel an den starken US-Dollar an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
250,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
191,92 €
|
Abst. Kursziel*:
30,26%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
195,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,10%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
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28.10.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 240 Euro (dpa-AFX)
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|Impulsarmer Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich unentschlossen (finanzen.at)
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|Airbus sieht sich trotz schwächerem Sommer auf Kurs zu Rekordjahr (dpa-AFX)
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|Airbus Outperform
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|Jefferies & Company Inc.
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|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06:29
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:29
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|194,04
|-0,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:32
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:21
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:47
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|tk accelis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|07:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|07:15
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|06:59
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06:29
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets