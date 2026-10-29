NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen von 1350 auf 1160 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Fokus beim Zahlungsabwickler habe sich vom Margenausblick hin zum Umsatzwachstum verschoben, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch in seinem Resümee des Quartalsberichts. Trotz wiederholt gesenkter Ziele erwarte Adyen weiterhin ein gutes Gewinnwachstum. Die Anleger dürften allerdings hinterfragen, warum die Kosten steigen müssten, um das aktuelle Wachstumstempo zu halten./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:01 / GMT



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