Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|819,50EUR
|3,10EUR
|0,38%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen von 1450 auf 1300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die gesenkten Margenprognosen hätten die gute Umsatzentwicklung des Zahlungsabwicklers überschattet, schrieb Justin Forsythe am Donnerstag in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Er konstatiert damit zwar einen Rückschlag, bleibt aber auf dem niedrigen Bewertungsniveau aufgrund des langfristigen Potenzials optimistisch./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
1 300,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
837,00 €
|
Abst. Kursziel*:
55,32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
819,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58,63%
|
Analyst Name::
Justin Forsythe
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|08:43
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|08:43
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|08:43
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|823,40
|0,86%
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|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:44
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|11:21
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:20
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|11:19
|BASF Neutral
|UBS AG
|11:11
|Vonovia Buy
|UBS AG
|11:08
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:07
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG