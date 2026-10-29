adidas Aktie
|164,30EUR
|6,25EUR
|3,95%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adidas nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate enthielten insbesondere Informationen zu den Vertriebskanälen, Kategorien und regionalen Entwicklungen, schrieb Wendy Liu am Donnerstag. Sowohl der Geschäftsmix als auch der Ausblick für Europa seien ermutigend./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Overweight
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
210,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
163,50 €
|
Abst. Kursziel*:
28,44%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
164,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,81%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
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11:26
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10:52
|Buy von Jefferies & Company Inc. für adidas-Aktie (finanzen.at)
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Analysen zu adidas
|10:58
|adidas Neutral
|UBS AG
|10:17
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:49
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10:58
|adidas Neutral
|UBS AG
|10:17
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:49
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10:17
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:49
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:58
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|164,80
|4,27%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:44
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|11:21
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:20
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|11:19
|BASF Neutral
|UBS AG
|11:11
|Vonovia Buy
|UBS AG
|11:08
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:07
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|11:04
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:04
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:58
|adidas Neutral
|UBS AG
|10:54
|BBVA Neutral
|UBS AG
|10:42
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|10:40
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:35
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:17
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:02
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:40
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|09:35
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:00
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|tk accelis Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08:46
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:45
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|08:42
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|Airbus Outperform
|Bernstein Research