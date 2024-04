NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 72 auf 79 Euro angehoben. Die Preise für die Marke Dulux des Farben- und Lackeherstellers seien in den vergangenen zehn Monaten gestiegen und hätten fast ein Zehnmonatshoch erreicht, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem nähmen die Produktangebote in den Vertriebskanälen zu. Beides unterstütze den Umsatzanstieg bei Farben für den Außenbereich. Die niedrigeren Rohstoffpreise sorgten weiterhin für Rückenwind, weshalb er seine Gewinnschätzungen angehoben habe./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 11:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2024 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.