Akzo Nobel Aktie
Akzo Nobel Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Akzo Nobel mit einem Kurziel von 64 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper sieht den Zusammenschluss zwischen Akzo Nobel und Axalta eher als komplett in Aktien finanzierte Übernahme durch Akzo, als eine Fusion unter Gleichen. Etwas versüßt werde die hohe Übernahmeprämie den Akzo-Anlegern durch eine hohe Sonderdividende, so der Experte am Dienstag. Das Management müsse den Anlegern allerdings noch weitergehende Fragen im Zusammenhang mit der Transaktion beantworten./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
64,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.mehr Nachrichten
|
22.08.25
|Akzo Nobel-Aktie erreicht höchsten Stand seit vier Wochen dank Cevian (dpa-AFX)
|
24.07.25
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Akzo Nobel auf 63 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
22.07.25
|Enttäuschende Zahlen drücken Akzo Nobel-Aktie (dpa-AFX)
|
22.07.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Akzo Nobel auf 'Hold' - Ziel 58 Euro (dpa-AFX)
|
05.06.25
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Akzo Nobel auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.mehr Analysen
|09:40
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:40
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:40
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.25
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|11:47
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|11:32
|RTL Neutral
|UBS AG
|11:26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|11:20
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|11:19
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|11:19
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|11:04
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:03
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|10:58
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|10:52
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10:47
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:45
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10:01
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|10:00
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|10:00
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:59
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:40
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|09:34
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:33
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:28
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:09
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:05
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:58
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|08:54
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|08:54
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:43
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|08:16
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08:09
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|08:08
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|07:51
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:06
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|07:02
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|06:59
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|06:28
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:08
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:07
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:58
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05:57
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:57
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.