31.10.2025 12:22:13

Akzo Nobel Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Gesprächen mit dem Management von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eine Margenverbesserung im kommenden Jahr sei bereits eingepreist, schrieb Geoff Haire in einer Einschätzung vom Donnerstag./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 12:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

