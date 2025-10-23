NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Management des Farben- und Lackherstellers erfülle die Kostensenkungsversprechen und wolle das Unternehmen in jedem Fall werthaltiger machen, aber die Fundamentaldaten müssten noch nachziehen, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Zahlen für das dritte Quartal seien mau gewesen, Akzo habe damit die gesunkenen Erwartungen verfehlt./rob/ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 18:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 04:05 /UTC





