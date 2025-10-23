Akzo Nobel Aktie

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
23.10.2025 10:36:15

Akzo Nobel Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Insgesamt zeige sich der Spezialchemiekonzern widerstandsfähig in einem schwierigen Marktumfeld. Der leicht gesenkte operative Ergebnisausblick (Ebitda) entspreche nun der Konsensschätzung. Im Schlussquartal könnte sich die Profitabilität saisonal und dank der Kostenseite etwas verbessern. Eine Rückstellung für einen Rechtsstreit in Australien laste auf der Aktie, die er für günstig bewertet halte./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.mehr Nachrichten